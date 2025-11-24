Едва не сел в тюрьму за изнасилование: омичка оклеветала невиновного мужчину

Обман разоблачили следователи.

Полтавский районный суд Омской области признал 59-летнюю местную жительницу виновной в заведомо ложном сообщении о тяжком преступлении. Женщина солгала полицейским о том, что ее изнасиловали.

Как сообщает следственный комитет, в июне женщина обвинила знакомого в изнасиловании из неприязни к нему. Следователи возбудили уголовное дело, но позже разоблачили обман.

Отметим, что женщина раскаялась в содеянном. В наказание ее оштрафовали на 100 тысяч рублей.