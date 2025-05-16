Преступление было совершено 30 сентября 2000 года. За него дают от 8 до 15 лет колонии. Но вышло иначе.

Спустя 25 лет после совершения тяжкого преступления в Омске вынесен приговор по уголовному делу об изнасиловании. Суд признал виновным 59-летнего мужчину, которому удалось скрываться от правосудия почти четверть века.

Как установило следствие, вечером 30 сентября 2000 года на улице Карпинского в Омске подсудимый напал на незнакомую 17-летнюю девушку. Насильно уведя ее в безлюдное место, он избил пострадавшую и совершил изнасилование. Примечательно, что ранее мужчина уже был дважды судим за аналогичные преступления.

Сразу после совершения преступления фигурант покинул территорию Омской области и был объявлен в розыск. Долгие годы он успешно скрывался, однако в сентябре 2024 года был задержан и заключен под стражу, что позволило Следственному комитету завершить расследование.

В ходе следственных действий обвиняемый признал вину лишь частично. Однако потерпевшая уверенно опознала его. Следователи СК России по Омской области также собрали другие объективные доказательства, которые легли в основу обвинительного приговора.

По решению суда, мужчина признан виновным и приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Также суд обязал осужденного выплатить потерпевшей 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.