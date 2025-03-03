По версии силовиков, мужчина надругался над незнакомкой. Все это время он прятался за границей.

В Омске завершено расследование уголовного дела уголовного дела в отношении 58-летнего мужчины, обвиняемого по п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ (в редакции УК РФ 1996 года) «Изнасилование». Преступление совершено 24 года назад.

По данным следствия, в сентябре 2000 года ранее дважды судимый за изнасилование омич встретил незнакомую 17-летнюю девушку, избил и, угрожая убийством, изнасиловал ее. Сразу после этого он уехал за границу. И вернулся только в сентябре 2024 года, после чего был задержан. По инициативе следствия рецидивист заключен под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Уголовным кодексом Российской Федерации за данное преступление предусмотрено наказание от 8 до 15 лет тюрьмы.