Омск-Информ
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·Общество

Работу аттракционов остановили из-за морозов.

Сегодня, 23 января, из-за морозной погоды впервые за зиму отключили аттракционы в муниципальных парках. Карусели остановили в Советском парке и ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ.

О сроках возобновления работы аттракционов обещают сообщить дополнительно. Уже на завтра синоптики обещают небольшое потепление.

·Общество

Работу аттракционов остановили из-за морозов.

Сегодня, 23 января, из-за морозной погоды впервые за зиму отключили аттракционы в муниципальных парках. Карусели остановили в Советском парке и ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ.

О сроках возобновления работы аттракционов обещают сообщить дополнительно. Уже на завтра синоптики обещают небольшое потепление.