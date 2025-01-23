Алена Савастова покажет, что такое перевоплощение вполне реальная история.

33-летняя омичка Алена Савастова снялась в четвертом сезоне комедийного сериала «Патриот» (16+) на телеканале ТНТ. В феврале его покажут по телевизору. Актриса снимается во всех сезонах полюбившейся зрителям картины, играя одну из главных ролей – девушки Кати.

В новом сезоне героина Алены Савастовой претерпит изменения. Из роковой красотки она превратится в мамочку.

– Катюха преобразилась в четвертом сезоне. Она ждет ребеночка и готовится стать матерью. Проходит все стадии своей беременности. Ей хочется, чтобы у ее ребеночка было все, что необходимо, – рассказала артистка. – И чем больше, тем лучше: и красивая коляска, и вещичек куча и игрушек море. А сейчас она беременна, ее нужно беречь и лелеять.

В новом сезоне Катя выглядит по-домашнему и решает свои проблемы.

Алена Савастова родилась в Омске в 1991 году. В 2014 году окончила академию театрального искусства в Санкт-Петербурге. Сейчас девушка живет в Северной столице и играет в Театре Эстрады имени Аркадия Райкина.

Актриса уже снималась в сериалах «Беспринципные», «Тень за спиной», «Чужой».