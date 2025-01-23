Инвестор намерен вложить 600 млн рублей. Объект частично откроют уже в этом году.

Сегодня, 23 января, появились подробности строительства базы отдыха для экстремального отдыха «Вокруг неба». Информация о проекте муссируется уже второй год. Но конкретика появилась в начале нынешнего года. Так, появились снимки со строительной площадки в Чернолучье, где расположится объект. Инвестором выступает компания «Омск Сайдинг Инвест» Хусайна Закриева, уже построившая частный парк аттракционов на «Зеленом острове».

В обправительстве рассказали о заседании инвестиционного совета, где вскрылись другие любопытные детали проекта. Предприниматель готов вложить в объект 600 млн рублей, базу на 80 рабочих мест построят к 2028 году.

Центр экстремальных видов спорта и активного отдыха сможет одновременно разместить более 250 человек.

Сервис и круглогодичная база отдыха позволят развивать и зимние, и летние виды спорта. На территории площадью порядка 70 га планируется организовать 5 функциональных зон.

«Зона тихого отдыха» – это модульные дома в формате «глэмпинг» для проживания. «Зона акватории» – площадки для отдыха на воде. «Зона активного отдыха» – игровые площадки, скейтпарк, кроссфит, площадка приземления парашютистов, трассы для квадроциклов, багги, снегоходов, тюбинг-трассы, скалодром. «Досугово-развлекательная зона» – тематическая детская площадка с игровой комнатой, событийный центр. Пешеходные зоны и смотровые площадки, включая подвесной мост над оврагом. И конечно, «зона фудкорта».

Открытие базы отдыха с запуском нескольких десятков домиков, зоны «активити», банных комплексов, ресторана, прокатом квадроциклов, снегоходов, багги планируется уже в текущем году.