Гости смогут прыгнуть с парашютом, покататься на воздушных шарах и самолетах.

В 2025 году в курортной зоне Чернолучье под Омском будет открыта база для экстремального отдыха, сообщил зампредседателя правительства региона Иван Колесник. Ее площадь составит 70 гектаров.

– На этой базе отдыха будет своя взлетно-посадочная полоса, будут представлены различные виды экстремального отдыха, включая прыжки с парашютом, путешествия на воздушных шарах и так далее. Это уникальное направление, которое будет востребовано не только у жителей Омской области, но и в соседних регионах, в Республике Казахстан, – цитирует Колесника агентство ТАСС.

Также на этой базе можно будет совершить прогулку на самолете, заняться вейксерфингом (катание на волне на специальной доске), покататься на квадроциклах и снегоходах. Для пребывания гостей строят главный корпус в форме самолета, также на территории базы планируется 200 глэмпингов.