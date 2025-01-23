По итогам 2024 года инфляция в стране составила 9,52 %, а пенсии были повышены всего на 7,3 %.

Накануне, 22 января, президент Владимир Путин поручил правительству в сжатые сроки проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,52 % с учетом фактической инфляции по итогам 2024 года. Доплаты произойдут в феврале. С 1 января пенсии были повышены на 7,3 %, соответственно, получателям выплат «упадут» дополнительные деньги.

– Это все будет сделано в противактивном (беззаявительном) режиме, – пояснила член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб, слова которой приводит издание «Газете.Ru». – Уровень годовой инфляции за 2024 год, по данным Росстата, составил 9,52 %. А страховая пенсия с 1 января 2025 года была проиндексирована на 7,3 %. Таким образом, президент поручил провести доиндексацию. Соответственно, разница составит 2,22 процентных пункта. Я могу предположить, что доиндексация произойдет в самое ближайшее время. Поскольку президент поручил сделать это с января, то, конечно, выплаты будут произведены с учетом до индексации за январь полученной пенсии.

Деньги начнут приходить пенсионерам уже в начале февраля, добавила Бессараб.