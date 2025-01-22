Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Горожанам показали, как она выглядит.
Сегодня омский архитектурно-градостроительный совет рассмотрел концепцию благоустройства природного рекреационного комплекса «Старозагородный». На территории предлагается сделать гостевой центр, смотровую площадку, амфитеатр, экотропу, детскую площадку и т. д. Подробнее об этом «Омск-информ» сообщал ранее.
Члены градсовета предложили рассмотреть ее еще раз на заседании омского Союза архитекторов с учетом исторической и градостроительной значимости объекта. 
Напомним, комплекс «Старозагородный» выделили из состава дендросада имени Гензе в 2021 году.
·Общество

Горожанам показали, как она выглядит.
Сегодня омский архитектурно-градостроительный совет рассмотрел концепцию благоустройства природного рекреационного комплекса «Старозагородный». На территории предлагается сделать гостевой центр, смотровую площадку, амфитеатр, экотропу, детскую площадку и т. д. Подробнее об этом «Омск-информ» сообщал ранее.
Члены градсовета предложили рассмотреть ее еще раз на заседании омского Союза архитекторов с учетом исторической и градостроительной значимости объекта. 
Напомним, комплекс «Старозагородный» выделили из состава дендросада имени Гензе в 2021 году.