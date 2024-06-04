Компания выполнит работы почти за 10 млн вместо изначальных 17 млн рублей.

Компания выполнит работы почти за 10 млн вместо изначальных 17 млн рублей.

В Омске подвели итоги торгов на поиск подрядчика, который займется проведением инженерных изысканий и разработкой проекта благоустройства Старозагородной рощи. Заявки на аукцион подали три компании, самую низкую цену предложила московская организация АНО «Доминанта-тон». Компания выполнит работы почти за 10 млн рублей вместо изначальных 17 млн рублей.

Подрядчику предстоит разработать три варианта концепции благоустройства до декабря текущего года.

Отметим, что благоустраивать хотят рекреационный комплекс «Старозагородный», площадь которого составляет 9,7 га. На территории должна появиться входная группа, двухэтажный визит-центр, единая дорожно-тропиночная сеть и парковки для машин. Рощу хотят разделить на несколько зон – для взрослых, детей и интеллектуальных игр. В зоне для взрослых разместят беседки, летний солярий и скамейки. В зоне интеллектуальных игр появятся площадки для мастер-классов, семинаров и лекций. Для детей будут обустроены игровые площадки.