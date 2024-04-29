До 1 декабря для благоустройства территории будут искать подрядчика. Там намерены обустроить беседки, солярий и различные площадки.

До 1 декабря для благоустройства территории будут искать подрядчика. Там намерены обустроить беседки, солярий и различные площадки.

В Омске хотят благоустроить рекреационный комплекс «Старозагородный», площадь которого составляет 9,7 га. Информация появилась на сайте госзакупки. Управление по охране животного мира намерено искать подрядчика до 1 декабря. Он должен будет подготовить проектную и рабочую документацию. За работы ему заплатят 17,1 млн рублей.

На территории комплекса появится основная входная группа со стороны перекрестка Красного Пути и Березовой, двухэтажный визит-центр, единая дорожно-тропиночная сеть и парковки для машин. Кроме того, подрядчик должен установить освещение, видеонаблюдение и звуковое оформление.

Старозагородную рощу разделят на несколько зон – для взрослых, детей и интеллектуальных игр. В зоне для взрослых разместят беседки, летний солярий и скамейки. В зоне интеллектуальных игр появятся площадки для мастер-классов, семинаров и лекций. Для детей будут предназначены игровые площадки. Также будет зона озер с прогулочными дорожками, местами для занятия фитнесом и йогой, общепитом.