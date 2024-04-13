Власти хотят присоединить к комплексу территорию между водоемами. Однако сначала участок нужно обследовать.

Власти хотят присоединить к комплексу территорию между водоемами. Однако сначала участок нужно обследовать.

Региональное Минприроды решило расширить рекреационный комплекс «Старозагородный», включив в него участок, который расположен между двумя озерами. Чтобы это сделать, территорию нужно обследовать. Информация появилась на портале госзакупок. Ранее этот участок выделили под строительство часовни. Однако реализовывать идею не стали.

Начальная цена контракта составляет 70 тыс. рублей. Подрядчик должен будет провести экологическое обследование, выяснить, имеет ли территория особо ценное значение для сохранения природных комплексов, а потом подготовить научное обоснование расширения границ и сделать карты-схемы уточненных границ. Все это нужно будет согласовать с мэрией города.

Площадь участка составляет 1 тыс. кв. м.