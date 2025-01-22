Такое движение может появиться и на других дорогах.

Сегодня, 22 января, в ходе прямой линии омич задал вопрос мэру Сергею Шелесту о внедрении практики реверсивного движения, как на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Мэр обещал подумать над предложением.

– Мы всегда готовы к конструктивным предложениям, – цитирует Шелеста «Вечерний Омск».

Мэр не исключает возможности организовать реверсивное движение на дорогах, где случаются заторы, по запросу омичей.

Отметим, что реверсивное движение впервые в Омске ввели из-за пробок на ремонтируемом мосту у Телецентра.