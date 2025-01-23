Омск-Информ
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·Культура/Афиша

В Концерт-холле состоится большой концерт в честь дня рождения лидера группы.

2 марта в омском Концерт-холле струнный оркестр Hard Rock Orchestra даст большой концерт (12+) в честь дня рождения Курта Кобейна. Музыканты сыграют хиты группы Nirvana.

Омичи услышат песни со всех трех пластинок рок-группы. Прозвучат такие треки, как Bleach, Nevermind, In Utero, About a Girl, Heart-Shaped Box и другие. В звучании песен будут слышны скрипки, альты и виолончели.

Отметим, что Hard Rock Orchestra – это сайд-проект симфонического оркестра RockestraLive, который известен во всем мире. С 2018 года коллектив дал множество концертов по всей России. Ежегодно оркестр выступает в Кремлевском дворце. Также его участники бывают на Первом канале и в эфире федеральных радиостанций.

·Культура/Афиша

В Концерт-холле состоится большой концерт в честь дня рождения лидера группы.

2 марта в омском Концерт-холле струнный оркестр Hard Rock Orchestra даст большой концерт (12+) в честь дня рождения Курта Кобейна. Музыканты сыграют хиты группы Nirvana.

Омичи услышат песни со всех трех пластинок рок-группы. Прозвучат такие треки, как Bleach, Nevermind, In Utero, About a Girl, Heart-Shaped Box и другие. В звучании песен будут слышны скрипки, альты и виолончели.

Отметим, что Hard Rock Orchestra – это сайд-проект симфонического оркестра RockestraLive, который известен во всем мире. С 2018 года коллектив дал множество концертов по всей России. Ежегодно оркестр выступает в Кремлевском дворце. Также его участники бывают на Первом канале и в эфире федеральных радиостанций.