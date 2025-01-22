Реализовать проект намерен частный инвестор. Власти начали подбор участка для объекта.

В Омске построят центр серфинга. Накануне прошло совещание, на котором были представлены концепция проекта, а также возможные варианты мер поддержки от региона.

Как сообщил вице-губернатор Андрей Шпиленко, Агентству развития и инвестиций Омской области поручено помочь инициаторам проекта в подготовке финансовой модели и подборе земельных участков для строительства центра.

– Для Омска, который находится вдали от морей и океанов, идею создания серфинг-центра считаю замечательной. При поддержке опытных тренеров омичи смогут почувствовать стихию океана в условиях города, – заявил Шпиленко. – Уверен, что такой центр непременно может стать местом притяжения для нашей молодежи и туристов.

В ближайшее время инвестор, московская компания SurfBrothers, подготовит необходимую документацию для рассмотрения проекта на инвестиционном комитете Омской области. Вложения в проект оцениваются в 500 млн рублей.