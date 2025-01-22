Омск-Информ
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·Авто

Ограничения для автобусов, маршруток и грузовиков будут действовать до 15 часов сегодняшнего дня.

В связи с неблагоприятными погодными условиями – сильная низовая метель и ветер скоростью 25 м/с – в Омской области ввели временные ограничения на загородных трассах. Запрещено движение пассажирских автобусов, маршруток и тяжеловесных грузовых транспортных средств.

Ограничения действуют с 9 утра для следующих участков дорог общего пользования федерального значения:

  • Р-402 с 375+805 по 611+142 километры;
  • Р-254 «Иртыш» Южный обход города Омска с  781+525 по 821+300 километры;
  • Р-254 «Иртыш» с 655+334 по 947+666 километры;
  • А-320 с 13+503 по 192+857 километры в границах Омской области.

Как сообщили в Госавтоинспекции, ориентировочное время окончания ограничений – 15 часов  22 января. Время может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.

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·Авто

Ограничения для автобусов, маршруток и грузовиков будут действовать до 15 часов сегодняшнего дня.

В связи с неблагоприятными погодными условиями – сильная низовая метель и ветер скоростью 25 м/с – в Омской области ввели временные ограничения на загородных трассах. Запрещено движение пассажирских автобусов, маршруток и тяжеловесных грузовых транспортных средств.

Ограничения действуют с 9 утра для следующих участков дорог общего пользования федерального значения:

  • Р-402 с 375+805 по 611+142 километры;
  • Р-254 «Иртыш» Южный обход города Омска с  781+525 по 821+300 километры;
  • Р-254 «Иртыш» с 655+334 по 947+666 километры;
  • А-320 с 13+503 по 192+857 километры в границах Омской области.

Как сообщили в Госавтоинспекции, ориентировочное время окончания ограничений – 15 часов  22 января. Время может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.

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