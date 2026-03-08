Омск-Информ
·Общество

Омичей пугают мартовскими метелями

МЧС призывает соблюдать осторожность и одеваться теплее.

Омичей предупредили об ухудшении погодных условий. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в последующие два дня – 9 и 10 марта – ожидается снег разной интенсивности, усиление ветра порывами 15-20 м/с и метель с ухудшением видимости, похолодание.

– На дорогах местами снежные заносы, снежный накат, гололедица, – отметили в МЧС.

Омичей призвали следить за погодными условиями, соблюдать скоростной режим и дистанцию. А также обогревая жилье, не перекаливать печи и не перегружать электросети.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций звонить 101.

