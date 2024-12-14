Она ожидается уже завтра.

По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра в Омской области ожидается метель. В регионе ожидается небольшой местами умеренный снег и ветер до 15-18 м/с. Температура воздуха составит 0...-5 градусов, местами -12. На дорогах также ожидается гололедица и снежные заносы.

В ночь на понедельник в регионе похолодает до -13...-18 градусов, а местами до -23. Метель, гололедица и снежные заносы сохранятся.

Днем немного потеплеет, до -7...-12. Снегопад прекратится. Однако ветер сохранится, местами он будет достигать 15-17 м/с.