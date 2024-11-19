Омск-Информ
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·Общество

Снег и ветер накроют регион уже на этой неделе.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в четверг в Омской области ожидается мокрый снег и ветер 7–12 м/с. В некоторых районах его порывы усилятся до 15–17 м/с. В связи с этим местами ожидаются метель, снежные заносы и гололедные явления. Температура воздуха составит 0...–5 градусов.
Однако ближайшие два дня – вторник и среда – осадков не ожидается. Из атмосферных явлений стоит учитывать туман и гололедицу.
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·Общество

Снег и ветер накроют регион уже на этой неделе.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в четверг в Омской области ожидается мокрый снег и ветер 7–12 м/с. В некоторых районах его порывы усилятся до 15–17 м/с. В связи с этим местами ожидаются метель, снежные заносы и гололедные явления. Температура воздуха составит 0...–5 градусов.
Однако ближайшие два дня – вторник и среда – осадков не ожидается. Из атмосферных явлений стоит учитывать туман и гололедицу.
1099