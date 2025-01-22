Этим лайфхаком пользуются астронавты НАСА.

Американский терапевт Тим Мерсер рассказал о лайфхаке астронавтов НАСА, который на Земле может быть весьма эффективен при простуде. Речь идет о так называемом положении «нейтрального тела», оно рекомендовано находящимся в космосе для уменьшения нагрузки на позвоночник.

– НАСА использует это положение, чтобы уменьшить давление на тело: голова и ноги должны быть подняты чуть выше уровня сердца, чтобы позвоночник находился в нейтральном положении, – отметил врач.

Эксперт пояснил, что небольшой подъем головы позволяет дыхательным путям открыться и получать больше кислорода, это будет способствовать облегчению дыхания во время респираторных заболеваний. Помочь открыть дыхательные пути также можно в положении лежа на левом боку.