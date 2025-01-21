Уровень преступности в регионе снизился более чем на 11 %, однако по убийствам неожиданно произошел рост.

За ушедший 2024 год на территории Омска произошло 73 убийства, что на 10,6 % больше уровня 2023 года. При этом в муниципальных районах области количество этих особо тяжких преступлений, наоборот, снизилось и составило 66 случаев.

В общей сложности органы полиции зарегистрировали 21 451 преступление. За минувший год уровень преступности в регионе снизился на 11,5 %. По этому показателю Омская область занимает 29-е место в стране.

Краж на территории субъекта стало меньше на 28,1 %, разбоев на 22,6 %, грабежей на 21,5 %, тяжких преступлений – на 14,8 %. Также произошло снижение ДТП и пострадавших в них.