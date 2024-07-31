С начала года на омских улицах произошли тысячи преступлений. Самые тяжкие из них удалось раскрыть.

Региональная прокуратура сообщает о существенном снижении преступности на территории Омска. С начала текущего года произошло 10 940 преступлений, что на 10 % меньше, чем за такой же период прошлого года. Спокойнее всего стало на территории Ленинского округа, где количество преступлений уменьшилось на 19 %.

За счет мер профилактического характера силовикам удалось добиться значительного сокращения количества грабежей, разбойных нападений, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, краж, в том числе из квартирных, и мошенничеств. Также на 43,4 % снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах.

– Больше всего таких деяний совершено в Центральном округе (392), меньше – в Октябрьском (173). При этом Октябрьский округ лидирует по числу убийств (5) и изнасилований (18), Центральный округ – по грабежам (18) и разбоям (5), Кировский – по угонам (6), – отметили в прокуратуре.

Рецидивную преступность, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, также удалось сократить. Уменьшилось и количество дистанционных краж (хотя ущерб от них вырос). Также правоохранителями было пречено 1 675 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Всего сто процентов убийств (31) и изнасилований (35) были раскрыты.