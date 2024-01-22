В 2023 году в регионе произошло большее количество преступлений, чем годом ранее. С таким показателем область заняла 43-е место в рейтинге регионов.

В 2023 году в регионе произошло большее количество преступлений, чем годом ранее. С таким показателем область заняла 43-е место в рейтинге регионов.

Омская область заняла 43-е место в рейтинге регионов по уровню преступности, составленном экспертами «РИА Новости». Так, в прошлом году количество преступлений в области на 10 тысяч человек составило 132,4. По сравнению с 2022 годом этот показатель вырос на 5,1 %.

Кроме того, в 2023 году количество тяжких и особо тяжких преступлений составило 46,5 на 10 тысяч жителей. Это на 16,8 % больше, чем в 2022 году.

Лидером рейтинга оказалась Чеченская Республика, где было зарегистрировано 14,6 преступлений на 10 тысяч жителей. Второе место заняла Ингушетия (40,8), третье – Дагестан (43,7).