По уровню преступности регион занимает 29-е место в стране.

Агентство «РИА Новости» представило рейтинг регионов России по уровню преступности. Аналитики собрали данные по количеству преступлений в каждом из субъектов федерации в 2024 году и поделили на население регионов. Интегральный показатель считали на 10 тыс. жителей.

В Омской области вышло 118 преступлений на десять тысяч человек. Это 29-е место по стране. По сравнению с 2023 годом количество преступлений снизилось на 11,5 %. Число тяжких преступлений уменьшилось на 6,7 %. Это лучший результат среди сибирских регионов – Новосибирская область идет на 42-м месте (134,5 преступления), Кемеровская область – 49-я (146,7 преступления на 10 тыс. жителей).

Лидером рейтинга, как и год назад, стала Чечня – всего 17 преступлений на 10 тыс. жителей. Далее идут Ингушетия и Дагестан. Самыми криминальными регионами страны названы Карелия, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай. Во всех субъектах в 2024 году зарегистрировано более 200 преступлений на 10 тыс. жителей.

Согласно данным МВД, в прошлом году в России было зарегистрировано 1 млн 911,3 тыс. преступлений, это на 1,8 % меньше, чем в 2023 году. Общее количество преступлений снизилось в 57 регионах, а в 40 произошло снижение тяжких и особо тяжких преступлений.