Как заявили в ГИБДД, в уходящем году стало меньше дорожных аварий, снизилось число погибших и пострадавших в них.

В 2024 году на территории Омска произошло около 2500 ДТП, из них 385 с участием детей, сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Омской области Наталья Бобылева. По словам представителя ведомства, аварийность в городе снизилась на 10 %.

– Очень много структур и ведомств, которые обеспечивают безопасность дорожного движения. Вот этот комплекс дает положительный результат, статистические данные говорят о том, что в прошедшем году, по крайней мере за 11 месяцев, у нас меньше ДТП, погибших и пострадавших, – сказала Бобылева в эфире Radio Monte Carlo Омск.

Для снижения числа аварий сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды, а также профилактические беседы в школах и на предприятиях.