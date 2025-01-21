Омск-Информ
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·Общество

Число заболевших выросло на треть за минувшую неделю.

За третью неделю января в России стремительно выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Число заболевших увеличилось почти на треть, сообщили в Роспотребнадзоре.

– Отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 29,1 процента по сравнению с прошлой неделей – зарегистрировано 572,9 тысячи случаев, – заявили в ведомстве.

Среднероссийский показатель превышен в 49 регионах, при этом в 27 субъектах количество госпитализированных увеличилось на 30 и более процентов по сравнению с предыдущей неделей.

·Общество

Число заболевших выросло на треть за минувшую неделю.

За третью неделю января в России стремительно выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Число заболевших увеличилось почти на треть, сообщили в Роспотребнадзоре.

– Отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 29,1 процента по сравнению с прошлой неделей – зарегистрировано 572,9 тысячи случаев, – заявили в ведомстве.

Среднероссийский показатель превышен в 49 регионах, при этом в 27 субъектах количество госпитализированных увеличилось на 30 и более процентов по сравнению с предыдущей неделей.