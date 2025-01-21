Омск-Информ
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·Происшествия

Очевидцы заметили молодого человека в необычном виде у банкомата.

В понедельник, 20 января, омичка в социальных сетях  рассказала о молодом человеке, вызвавшем ее культурный шок на Крещение. Горожанин отправился к банкомату – вероятно, сразу после процесса окунания – в одних трусах и без обуви. При этом на улице было свежо, порядка –10 градусов.

– Bcтpетилa вчерa в <...>, чеcтнo скaзaть, дap pечи пoтеpялa... А oн cнял деньги и пошел, вроде в cебе пapень, мoжет, произoшло чего.., – сообщила автор поста в сообществе «ЧС Омск» в соцсети «ВКонтакте».

Молодой человек на снимке, судя по всему, не обратил внимание на изумленную публику. Подписчики паблика предположили, что омич мог поссориться с возлюбленной.

·Происшествия

Очевидцы заметили молодого человека в необычном виде у банкомата.

В понедельник, 20 января, омичка в социальных сетях  рассказала о молодом человеке, вызвавшем ее культурный шок на Крещение. Горожанин отправился к банкомату – вероятно, сразу после процесса окунания – в одних трусах и без обуви. При этом на улице было свежо, порядка –10 градусов.

– Bcтpетилa вчерa в <...>, чеcтнo скaзaть, дap pечи пoтеpялa... А oн cнял деньги и пошел, вроде в cебе пapень, мoжет, произoшло чего.., – сообщила автор поста в сообществе «ЧС Омск» в соцсети «ВКонтакте».

Молодой человек на снимке, судя по всему, не обратил внимание на изумленную публику. Подписчики паблика предположили, что омич мог поссориться с возлюбленной.