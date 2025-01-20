Шесть хвостатых нарушителей порядка поместили в муниципальный приют.

В мэрии Омска отреагировали на тревожный инцидент с нападением на школьницу стаи собак в субботу, 18 января. Хвостатые беспредельщики подкараулили ребенка на пересечении улиц 2-я Дачная и 2-я Кольцевая. Помогли водители, которые отогнали свору.

Пока прокуратура и следком проводили проверку, бригады отлова из муниципального приюта для животных отловили всю банду из шести псов.

В ведомстве утверждают, что участок и ранее был в зоне контроля. Ранее с декабря прошлого года уже отловлено 5 хвостатых бандитов, орудующих в радиусе двух километров и держащих в страхе весь микрорайон.