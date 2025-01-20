Следственный комитет ищет свидетелей инцидента.

Омская прокуратура начала проверку соблюдения местными властями и управляющими компаниями законов о защите животных, а также ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил.

Поводом для проверки стали сообщения в соцсетях о нападении стаи бездомных собак на несовершеннолетнюю девочку. Инцидент произошел в субботу, 18 января, на пересечении улиц 2-я Дачная и 2-я Кольцевая. Трагедию предотвратили водители, которые прогнали собак.

Следственный комитет также заинтересовался инцидентом и проводит доследственную проверку. Очевидцев произошедшего просят связаться со следствием по телефону 28-38-09.