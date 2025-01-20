Нехарактерно высокий расход трафика на компьютере или телефоне может свидетельствовать о вмешательстве мошеннических программ.

Доктор технических наук, заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова назвала главный признак взлома гаджета – нехарактерно высокий расход мобильного трафика.

– Если вы ничего не меняли в привычном обращении с гаджетом и заметили значительно выросший объем использованных данных, это может говорить о том, что злоумышленники используют ваше подключение для передачи информации, – цитирует эксперта RT.

Кроме того, должно насторожить неожиданное получение странных сообщений или звонков от незнакомых номеров.

– Особенно если эти сообщения содержат подозрительные ссылки или вложения, которые могут оказаться инструментами фишинговых атак или носителями вредоносного ПО, – отметила Максимова. – Если ваш телефон или компьютер начинает работать заметно медленнее, чем раньше, и это происходит без видимых причин, это тоже повод задуматься. Возможно, на вашем устройстве запущено вредоносное программное обеспечение, которое активно использует системные ресурсы.

Отмечается, что еще одним тревожным признаком являются незапланированные обновления или новые приложения, которые появились сами собой.

– Зачастую такие программы маскируются под полезные утилиты, но на самом деле могут содержать вирусы или шпионское ПО, – добавила аналитик.

Частое появление рекламных баннеров и всплывающих окон, особенно на сайтах, которые обычно не демонстрируют рекламу, может свидетельствовать о заражении рекламным ПО. Если параметры антивируса, брандмауэра или пароли неожиданно меняются без участия владельца, это серьезный сигнал о возможной компрометации устройства.

Чтобы нивелировать вредоносное воздействие, нужно проверить компьютер или телефон на наличие вирусов с помощью надежного антивирусного сканера и сразу заменить пароли ко всем важным учетным записям, используя сложные комбинации символов.

Рекомендуется двухфакторная аутентификация везде, где это возможно. А также на время расследования проблемы отключить устройство от интернета, чтобы предотвратить дальнейшее распространение данных мошенниками.