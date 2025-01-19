Повышение коснется 40 миллионов российских пенсионеров.
Член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина заявила, что федеральный бюджет России предусматривает возможность дополнительной индексации пенсий для россиян, сообщает «РИА Новости».
С 2025 года страховые пенсии увеличили на 7,3 % для всех пенсионеров, независимо от того, продолжают ли они работать. Также правительство рассматривает возможность доиндексации страховых пенсий до 1 февраля, учитывая инфляцию прошлого года. Это повышение может составить 2,22 %. По данным Росстата, уровень инфляции в 2024 году достиг 9,52 %.
– Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам, – сообщила депутат Госдумы.
Она также добавила, что индексация страховых пенсий затронет около 40 миллионов пенсионеров.