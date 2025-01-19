Омск-Информ
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·Общество

Повышение коснется 40 миллионов российских пенсионеров.

Член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина заявила, что федеральный бюджет России предусматривает возможность дополнительной индексации пенсий для россиян, сообщает «РИА Новости».

С 2025 года страховые пенсии увеличили на 7,3 % для всех пенсионеров, независимо от того, продолжают ли они работать. Также правительство рассматривает возможность доиндексации страховых пенсий до 1 февраля, учитывая инфляцию прошлого года. Это повышение может составить 2,22 %. По данным Росстата, уровень инфляции в 2024 году достиг 9,52 %.

– Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам, – сообщила депутат Госдумы.

Она также добавила, что индексация страховых пенсий затронет около 40 миллионов пенсионеров.

·Общество

Повышение коснется 40 миллионов российских пенсионеров.

Член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина заявила, что федеральный бюджет России предусматривает возможность дополнительной индексации пенсий для россиян, сообщает «РИА Новости».

С 2025 года страховые пенсии увеличили на 7,3 % для всех пенсионеров, независимо от того, продолжают ли они работать. Также правительство рассматривает возможность доиндексации страховых пенсий до 1 февраля, учитывая инфляцию прошлого года. Это повышение может составить 2,22 %. По данным Росстата, уровень инфляции в 2024 году достиг 9,52 %.

– Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам, – сообщила депутат Госдумы.

Она также добавила, что индексация страховых пенсий затронет около 40 миллионов пенсионеров.