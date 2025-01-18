Омск-Информ
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Движение запретят на 5 часов.
Ближайшей ночью, с 18 на 19 января, в Омске планируются перекрытия моста 60-летия ВЛКСМ для уборки снега и наледи. Как сообщили в мэрии, проезд запретят с 0:00 до 5:00.
Напомним, уборку снега подрядчик, который занимается ремонтом, проводит каждую ночь с субботы на воскресенье. По необходимости очистку также проводят в ночь со вторника на среду.
·Авто

Движение запретят на 5 часов.
Ближайшей ночью, с 18 на 19 января, в Омске планируются перекрытия моста 60-летия ВЛКСМ для уборки снега и наледи. Как сообщили в мэрии, проезд запретят с 0:00 до 5:00.
Напомним, уборку снега подрядчик, который занимается ремонтом, проводит каждую ночь с субботы на воскресенье. По необходимости очистку также проводят в ночь со вторника на среду.