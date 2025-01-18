Только в этом году произошло 5 дорожно-транспортных происшествий.

Недавно введенная реверсивная схема движения на мосту имени 60-летия ВЛКСМ помогла снизить количество аварий. Об этом рассказала в программе «Вести» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Омской области Наталья Бобылева.

С момента перекрытия, с 30 ноября, 15 мелких ДТП (14 столкновений и 1 наезд на препятствие) и 1 ДТП с пострадавшими. С начала года по 13 января на подъездах к мосту зарегистрировано 5 ДТП без пострадавших.

Отметим, что водители продолжают нарушать правила, пытаются проехать по реверсивной полосе, когда уже загорелся красный.

– Три-четыре машины пытаются проскочить, понимая, что будет промежуток, когда весь транспорт должет уйти оттуда. Но были случаи, когда встречное движение уже начиналось, – отметила Бобылева.

Сейчас чиновники рассматривают возможность увеличения времени горения зеленого сигнала. За ситуацией следят уже два экипажа Госавтоинспекции.