Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Он располагается в Кировском округе.
Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового склада в Кировском округе Омска. Это одноэтажное здание площадью 1 276,6 кв. м располагается по адресу: 1-я Казахстанская, 3б.
Как сообщает мэрия, склад построил индивидуальный предприниматель. Помещения предназначены для хранения металлоизделий.
Ранее новый склад в Омске появился в логопарке «Солнечный» на улице Айвазовского.
·Экономика/Бизнес

Он располагается в Кировском округе.
Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового склада в Кировском округе Омска. Это одноэтажное здание площадью 1 276,6 кв. м располагается по адресу: 1-я Казахстанская, 3б.
Как сообщает мэрия, склад построил индивидуальный предприниматель. Помещения предназначены для хранения металлоизделий.
Ранее новый склад в Омске появился в логопарке «Солнечный» на улице Айвазовского.