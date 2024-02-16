Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Склад находится в «Логопарке «Солнечный» на улице Айвазовского. Его площадь составляет 51 тыс. кв. м.

В Омске на Левобережье построили универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров. Здание находится в «Логопарке «Солнечный» на улице Айвазовского.

Как рассказали в мэрии города, площадь помещения составляет 51 тыс. кв. м. Его застройщиком стало ООО «Логопарк «Солнечный». Внутри расположены четыре здания – складской комплекс, авторемонтная мастерская и два контрольно-пропускных пункта.

·Экономика/Бизнес

Склад находится в «Логопарке «Солнечный» на улице Айвазовского. Его площадь составляет 51 тыс. кв. м.

В Омске на Левобережье построили универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров. Здание находится в «Логопарке «Солнечный» на улице Айвазовского.

Как рассказали в мэрии города, площадь помещения составляет 51 тыс. кв. м. Его застройщиком стало ООО «Логопарк «Солнечный». Внутри расположены четыре здания – складской комплекс, авторемонтная мастерская и два контрольно-пропускных пункта.