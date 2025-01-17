Мужчина отказался делать это из-за необходимости заботиться о престарелой матери и больном ребенке.

Житель Омска судится с работодателем из-за увольнения по причине отказа переезжать в Москву. Мужчина требует восстановить его на работе, взыскать утраченный заработок, а также выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как указал в своем иске омич, 30 мая прошлого года ему ограничили доступ к программе 1С, а также к общей папке юридического отдела. В результате мужчина 10 дней фактически сидел без работы.

– Поскольку он отказался переезжать в город Москву, ему было сообщено, что он будет работать в филиале до его закрытия. В мае на работу был принят новый сотрудник на его место, – говорится в материалах дела.

Свое нежелание ехать в столицу истец объяснил предпенсионным возрастом, состоянием здоровья, а также необходимостью заботиться о престарелой матери и больном ребенке. Работодатель не согласен с дискриминацией сотрудника. В компании отмечают, что мужчина был уволен в связи с сокращением штата по причине падения прибыли предприятия.

Суды двух инстанций отказали омичу в его требованиях, указав, что работодатель обладает исключительной компетенцией при принятии решения об изменении структуры, штатного расписания и численного состава.