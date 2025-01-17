Алкоголю – нет, горячим напиткам – да: советы для желающих окунуться в прорубь.

19 января в России празднуется Крещение Господне, которое напоминает о Крещении Иисуса Христа. Для множества верующих ночь с 18 на 19 января становится временем для совершения обряда крещенских купаний.

Роспотребнадзор подготовил памятку для тех, кто собрался отпраздновать событие окунанием в прорубь, но при этом не хочет потерять здоровье.

Специалисты напоминают о строгом запрете на употребление алкоголя. Под его воздействием происходит расширение сосудов, что приводит к быстрой потере тепла, а торможение нервной системы вызывает замедление реакций. Также алкоголь увеличивает нагрузку на сердце, что представляет серьезную опасность.

Для обогрева эксперты советуют использовать горячие напитки, такие как чай с медом, имбирем и цитрусовыми. Кроме того, перед купанием рекомендуется плотно поесть, чтобы обеспечить организму необходимые ресурсы.

Также не стоит забывать, что купание в проруби противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нервной системы, а также с проблемами дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и эндокринными заболеваниями. Особенно не рекомендуется это занятие детям, беременным женщинам и пожилым людям.