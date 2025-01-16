В 2024 году отечественные банки выдали ипотечных кредитов менее чем на 5 трлн рублей.

Объем выдачи ипотеки в России в ушедшем 2024 году снизился почти на 40 %. В госкомпании «Дом.РФ» падение оценивают в 37 %, в деньгах было выдано 4,9 трлн рублей.

– По итогам 2024 года банки предоставили 1,3 миллиона кредитов (–36 % к 2023 году) на 4,9 триллиона рублей (–37 %) ‒ примерно на уровне 2022 года, – говорится в сообщении госкомпании.

Банк ВТБ оценивает объем выданных ипотечных кредитов в 4,8 трлн рублей, а падение – в 39 %.

– Продажи ипотеки в России составили около 4,8 триллиона рублей, следует из предварительных подсчетов банка. Это на 39 % ниже результата рекордного в истории 2023 года, когда выдачи составили 7,8 триллиона рублей, но сопоставимо с итогами 2022 года (4,9 триллиона), – заявили в ВТБ.

В этом году многое будет зависеть от новых инициатив российского правительства, связанных с поддержкой спроса на семейную ипотеку, отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин. Эти кредиты могут стать драйвером всего ипотечного рынка.