Омск-Информ
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·Общество

На новую технику для звена потратили 58  млн рублей.

Мэр Омска Сергей Шелест на оперативном совещании на тему дорожной ремонтной кампании предстоящего весенне-летнего сезона рассказал о формировании на базе Управления дорожного хозяйства дополнительного дорожного звена. Новое подразделение задействуют в работах с большими объемами: на асфальтировании проездов, дорог в частном секторе, ремонте асфальта с полным обновлением верхнего слоя.

– Благодаря этому решению, мы сможем охватить больше проблемных участков улично-дорожной сети города и улучшить качество и сократить время ремонта, – пояснил Шелест.

Новое звено планируют оснастить большим асфальтоукладчиком, катком, тралом и автогудронатором. Общая стоимость новой техники составляет порядка 58 млн рублей.

·Общество

На новую технику для звена потратили 58  млн рублей.

Мэр Омска Сергей Шелест на оперативном совещании на тему дорожной ремонтной кампании предстоящего весенне-летнего сезона рассказал о формировании на базе Управления дорожного хозяйства дополнительного дорожного звена. Новое подразделение задействуют в работах с большими объемами: на асфальтировании проездов, дорог в частном секторе, ремонте асфальта с полным обновлением верхнего слоя.

– Благодаря этому решению, мы сможем охватить больше проблемных участков улично-дорожной сети города и улучшить качество и сократить время ремонта, – пояснил Шелест.

Новое звено планируют оснастить большим асфальтоукладчиком, катком, тралом и автогудронатором. Общая стоимость новой техники составляет порядка 58 млн рублей.