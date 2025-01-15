Средства будут направлены на ремонт наиболее востребованных объектов, указанных жителями.
Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал об увеличении бюджета на ремонт тротуаров. По сравнению с прошлым годом сумма вырастет с 80 до 240 млн рублей, что в 3 раза больше.
- Средства пропорционально распределят между округами. Предварительный перечень сформирован, в него попали адреса, указанные омичами в обращениях, подходы к социальным объектам, улицы частного сектора. В апреле, после таяния снега, комиссия в составе представителей департамента городского хозяйства, окружных администраций и городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства актуализирует список в соответствии с фактическим состоянием объектов, - пояснил Шелест.
Глава города также уточнил, что в прошлом году собственными силами с привлечением подрядных организаций удалось построить и отремонтировать 156 тротуаров общей площадью около 35 000 квадратных метров.