Его распространение в этом сезоне началось позже, чем в прошлом.

За вторую неделю года Роспотребнадзор зарегистрировал в Омской области более 5,7 тыс. случаев ОРВИ. Это на 53 % ниже, чем неделей ранее.

Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Омской области Александра Недашковская, около 74 % составляет коронавирус. Также в регионе регистрируют аденовирус и грипп.

С 51-й недели 2024 года начал распространяться грипп. В регионе циркулирует уже 17 штаммов (15 штаммов гриппа А и 2 – гриппа В). Заболели во всех случаях люди непривитые.

В прошлом сезоне грипп впервые появился на 46-й неделе года. По прогнозу Минздрава, в связи с отсрочкой в этот раз эпидемический сезон, который обычно заканчивается в апреле, может затянуться.