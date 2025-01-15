Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На инцидент в Омском автотранспортном колледже отреагировали пользователи соцсетей и надзорные органы.

Вчера в буфете Омского автотранспортного колледжа на улице Гагарина, 10, нашли таракана. Ситуацию активно начали обсуждать в сообществе «Инцидент Омск» во «ВКонтакте».

Пользователи начали отшучиваться, что никакой таракан не способен остановить голодного студента, а также что это просто белковый продукт на прилавке.

Вскоре после этого Роспотребнадзор Омской области обратил внимание на ситуацию, и сегодня уже начал необходимые действия. В случае выявления нарушений санитарных норм будут приняты соответствующие меры согласно действующему законодательству.

·Общество

На инцидент в Омском автотранспортном колледже отреагировали пользователи соцсетей и надзорные органы.

Вчера в буфете Омского автотранспортного колледжа на улице Гагарина, 10, нашли таракана. Ситуацию активно начали обсуждать в сообществе «Инцидент Омск» во «ВКонтакте».

Пользователи начали отшучиваться, что никакой таракан не способен остановить голодного студента, а также что это просто белковый продукт на прилавке.

Вскоре после этого Роспотребнадзор Омской области обратил внимание на ситуацию, и сегодня уже начал необходимые действия. В случае выявления нарушений санитарных норм будут приняты соответствующие меры согласно действующему законодательству.