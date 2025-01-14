Настолько цена выросла с начала минувшего года.

В конце ноября 2024 года статистики оценили стоимость минимального набора продуктов в Омской области в 5808 рублей. С января по ноябрь эта продуктовая корзина подорожала на 13,6 %.

Икра лосося подорожала на 43,2 %, белокочанная капуста – на 43,1 %, сливочное масло – на 30,3 %, молоко – на 21,7 %, хлеб – на 12,6 %. На 9,7 % стал дороже алкоголь, на 7,1 % – макароны. Вместе с тем на 14,9 % подешевела гречневая крупа.

Цены на непродовольственные товары с начала года выросли на 5,1 %.