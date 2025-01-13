Учредителя компании «Завгор» Гаруша Назаряна обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и отправили под суд.

В омской полиции рассказали, что следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве при благоустройстве парка «Калач на Оми» в Калачинске. Подрядчик, учредитель компании «Завгор» Гаруш Назарян предстанет перед судом.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере». Ущерб, причиненный муниципалитету, составил более 2,7 млн рублей – это разница между фактически выполненными работами и их стоимостью.

В результате предварительного расследования установлено, что предприниматель завышал объемы выполненных работ, использованных материалов, их замены на более дешевые и менее качественные.

В частности, выявлены следующие недостатки: сокращение объемов тротуарной плитки, асфальтобетонной смеси, применение песка и щебня с песком вместо щебня, использование досок более низкого сорта, чем предусмотрено контрактом, и другие.

Согласно материалам следствия, учредитель компании изготовил подложные документы, на основании которых ему были перечислены финансы.

Также допрошены более 30 свидетелей, изъята документация, касающаяся выполнения работ на объекте в Калачинске.

По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого, на нежилое здание (склад ядохимикатов) стоимостью более 6,5 млн рублей. Причиненный ущерб фигурант возместил частично, на сумму 22,2 тысячи рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. По этой статье главе компании грозит до 10 лет тюрьмы.