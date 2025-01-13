Омск-Информ
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·Общество

На жилье для сирот регион потратил почти миллиард.
За прошлый год 283 сироты в Омской области получили сертификаты на покупку жилья. В общей сложности из бюджета на это выделили 927,3 млн рублей, по 3,69 млн рублей на человека.
Отметим, что сертификаты начали выдавать с 2022 года. В первый год сироты получили 201 сертификат на 478 млн рублей, в 2023 году – 265 сертификатов на 755 млн рублей.
Также сиротам предоставляют готовые квартиры.
·Общество

На жилье для сирот регион потратил почти миллиард.
За прошлый год 283 сироты в Омской области получили сертификаты на покупку жилья. В общей сложности из бюджета на это выделили 927,3 млн рублей, по 3,69 млн рублей на человека.
Отметим, что сертификаты начали выдавать с 2022 года. В первый год сироты получили 201 сертификат на 478 млн рублей, в 2023 году – 265 сертификатов на 755 млн рублей.
Также сиротам предоставляют готовые квартиры.