Омск-Информ
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·Спорт

Омская команда провалила стартовый период, пропустив две шайбы, но собралась и вырвала победу.

Хоккеисты омского «Авангарда» одержали 4-ю победу подряд. Сегодня, 12 января, «ястребы» обыграли на домашнем льду «Салават Юлаев» со счетом 3:2.

По ходу встречи омская команда уступала 0:2, но сумела отыграться, забросив одну шайбу во втором периоде (гол на счету Рида Буше) и две в третьем. Шайбами отметились Наиль Якупов и капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов. Последний забросил менее чем за полторы минуты до конца, и уфимцы не успели током организовать финальный штурм.

Во вторник, 14 января, «Авангард» сыграет дома с китайским клубом «Куньлунь Рэд Стар». Начало встречи в 19.30.

·Спорт

Омская команда провалила стартовый период, пропустив две шайбы, но собралась и вырвала победу.

Хоккеисты омского «Авангарда» одержали 4-ю победу подряд. Сегодня, 12 января, «ястребы» обыграли на домашнем льду «Салават Юлаев» со счетом 3:2.

По ходу встречи омская команда уступала 0:2, но сумела отыграться, забросив одну шайбу во втором периоде (гол на счету Рида Буше) и две в третьем. Шайбами отметились Наиль Якупов и капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов. Последний забросил менее чем за полторы минуты до конца, и уфимцы не успели током организовать финальный штурм.

Во вторник, 14 января, «Авангард» сыграет дома с китайским клубом «Куньлунь Рэд Стар». Начало встречи в 19.30.