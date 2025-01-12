Региональные власти прорабатывают с федеральным центром предоставление инфраструктурного бюджетного кредита.

Недостроенное метро в Омске интегрируют в транспортную сеть города, связав его с трамвайными линиями. Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области Андрей Хафизов, власти региона работают с федеральным центром над предоставлением инфраструктурного бюджетного кредита на эти цели.

– Совместно с ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ» подготовили концепцию по развитию транспортной системы в городе Омске, включая интеграцию существующих объектов метрополитена. В настоящее время прорабатываем вопрос с федеральными органами власти в части финансирования проекта в рамках предоставления Омской области инфраструктурного бюджетного кредита, – цитирует министра портал «БК55».

Решение об интеграции незавершенных объектов Омского метрополитена с трамвайной сетью города было принято в ходе поездки в Омск вице-премьера РФ Марата Хуснуллина летом 2024 года. В ноябре во время Транспортной недели в Москве губернатор Виталий Хоценко заявлял, что метро нужно не консервировать, а развивать.

– У нас есть хронический недострой – метрополитен. Мы сегодня с министерством транспорта работаем над интеграцией, над увязкой трамвая в подземную сеть, модернизацией трамваев. Готовность метрополитена под 40%: построена станция, построен метромост, вырыты тоннели еще под четыре станции. Этот потенциал, в который в сегодняшних деньгах страна уже вложила более 40 млрд рублей, мы ни в коем случае не должны консервировать, обязательно должны найти пути к его развитию, – сказал глава региона.

В конце года сообщалось о включении в план приватизации недостроенного инженерного корпуса метрополитена на улице Фрунзе.