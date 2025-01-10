Их отправили в СИЗО и будут судить.

Исилькульский городской суд Омской области определил меру пресечения пятерым иностранцам, которые незаконно въехали в Россию. Их отправили в омское СИЗО на два месяца.

Как сообщает пресс-служба омских судов, 29 декабря 39-летний гражданин Азербайджана организовал незаконный переход с территории Казахстана в Россию троим своим согражданам, а также гражданкам Узбекистана, которым въезд в Россию не разрешен. Однако их задержали сотрудники ФСБ. На иностранцев завели уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ и ч. 3 ст. 322 УК РФ.

Отметим, что иностранцы еще могут обжаловать это решение.