Омск-Информ
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Движение планируется остановить ночью на выходных.
На этой неделе в Омске планируются перекрытия моста 60-летия ВЛКСМ для уборки снега. Как сообщили в мэрии, проезд запретят с с 0:00 до 5:00 в ночь с субботы на воскресенье.
– Комплекс работ по содержанию моста им. 60-летия ВЛКСМ и подходов к нему, связанных с уборкой снега и очисткой от наледи, проводится еженедельно в ночное время: по необходимости – со вторника на среду и обязательно – с субботы на воскресенье, – напомнили в мэрии.
Отметим, что с 9 января на мосту запустили реверсивное движение. Горожане нововведением остались недовольны.
·Авто

Движение планируется остановить ночью на выходных.
На этой неделе в Омске планируются перекрытия моста 60-летия ВЛКСМ для уборки снега. Как сообщили в мэрии, проезд запретят с с 0:00 до 5:00 в ночь с субботы на воскресенье.
– Комплекс работ по содержанию моста им. 60-летия ВЛКСМ и подходов к нему, связанных с уборкой снега и очисткой от наледи, проводится еженедельно в ночное время: по необходимости – со вторника на среду и обязательно – с субботы на воскресенье, – напомнили в мэрии.
Отметим, что с 9 января на мосту запустили реверсивное движение. Горожане нововведением остались недовольны.