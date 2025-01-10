Омск-Информ
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·Общество

Причиной стал срыв сроков работ.
Прокуратура внесла представление руководителю ООО «Геосинтетика» и постановление о привлечении его к административной ответственности. За неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом (по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ) суд оштрафовал его на 8,4 млн рублей.
Как сообщает прокуратура, «Геосинтетика» была подрядчиком для ликвидации свалки в Ленинском округе в рамках реализации национального проекта «Экология». Компания допустила нарушение сроков выполнения муниципального контракта. Завершились работы только после представления и штрафа.
·Общество

Причиной стал срыв сроков работ.
Прокуратура внесла представление руководителю ООО «Геосинтетика» и постановление о привлечении его к административной ответственности. За неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом (по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ) суд оштрафовал его на 8,4 млн рублей.
Как сообщает прокуратура, «Геосинтетика» была подрядчиком для ликвидации свалки в Ленинском округе в рамках реализации национального проекта «Экология». Компания допустила нарушение сроков выполнения муниципального контракта. Завершились работы только после представления и штрафа.